Le foto Omicidio Willy, Appello bis conferma l'ergastolo per Marco Bianchi, 28 anni al fratello Gabriele

Nel processo di Appello bis per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, la Corte d'Assise di Appello di Roma conferma l'ergastolo per Marco Bianchi, 28 anni al fratello Gabriele a cui sono state riconosciute le attenuanti generiche. Il giovane fu ucciso nella notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020 a Colleferro, in provincia di Roma.