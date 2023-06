30 giugno 2023 21:38

Fotogallery - Omicidio Primavalle, fiaccolata e fiori per Michelle Causo

Centinaia di persone si sono riunite nel quartiere Primavalle di Roma per ricordare con una fiaccolata Michelle Causo, la 17enne uccisa a coltellate da un coetaneo. "Fai buon viaggio piccolo angelo", si legge in uno striscione portato dai suoi amici. Presente anche il fidanzato della giovane, con indosso una maglietta rosa: davanti un'immagine di Michelle con la scritta "Sei il mio sole, ora è il buio senza te" e dietro un collage di immagini che li ritraggono sorridenti e abbracciati.

"Misci sei nostri cuori", è scritto su un altro striscione. Tanti i fiori e i pupazzi lasciati nel punto in cui è stato trovato il corpo della ragazza. Il fidanzato di Michelle si è quindi inginocchiato, circondato da amici e conoscenti, e poi si è girato verso la folla urlando: "Non dovete piangere, dovete ridere come faceva lei".