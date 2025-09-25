Logo Tgcom24
Cronaca
Contro la violenza sulle donne

Omicidio Cinzia Pinna, il castello della sua Castelsardo (Sassari) si tinge di rosso

Alle 21, per le vie del paese, si terrà una fiaccolata in suo onore

25 Set 2025 - 11:33
Giovedì notte, a Castelsardo (Sassari), paese di Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa la sera dell'11 settembre a Palau e ritrovata il 24 settembre su indicazione del reo confesso dell'omicidio, Emanuele Ragnedda, il castello si è tinto di rosso, colore simbolo della lotta alla violenza contro le donne. 

Non è l'unico atto di solidarietà che giunge dal paese di Pinna. Stasera 25 settembre, dalle 21, per le vie del borgo, si terrà una fiaccolata in suo onore.

