Omicidio Cinzia Pinna, il castello della sua Castelsardo (Sassari) si tinge di rosso

Alle 21, per le vie del paese, si terrà una fiaccolata in suo onore
Giovedì notte, a Castelsardo (Sassari), paese di Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa la sera dell'11 settembre a Palau e ritrovata il 24 settembre su indicazione del reo confesso dell'omicidio, Emanuele Ragnedda, il castello si è tinto di rosso, colore simbolo della lotta alla violenza contro le donne.
Non è l'unico atto di solidarietà che giunge dal paese di Pinna. Stasera 25 settembre, dalle 21, per le vie del borgo, si terrà una fiaccolata in suo onore.
