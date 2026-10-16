Napoli, vasto incendio in un deposito: alta colonna di fumo sulla città

Un vasto incendio è scoppiato all'alba nella zona orientale di Napoli, all'interno di un'area adibita a deposito industriale in via Brin, nel quartiere Gianturco. Le fiamme hanno provocato una densa colonna di fumo, visibile da diversi punti della città, facendo scattare l'intervento dei vigili del fuoco e una serie di misure precauzionali per la popolazione. Il rogo sarebbe partito dall'autoparcheggio King, dove avrebbe interessato inizialmente un'autospazzatrice in sosta, per poi propagarsi a un box utilizzato come deposito di merce cinese. Al momento non risultano persone ferite. Il Comune ha diffuso una nota con alcune indicazioni precauzionali rivolte ai residenti e a chi lavora nella zona. L'amministrazione invita a evitare di sostare a lungo all'aperto, compresi balconi e terrazzi, e a non avvicinarsi per osservare la nube, neppure a distanza.