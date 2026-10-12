Parigi, il più antico mercato coperto devastato da un maxi-incendio

Un incendio ha "completamente devastato" il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi nel III arrondissement della città: lo ha annunciato il sindaco di Parigi Centro, Ariel Weil.
"Il Marché des Enfants Rouges purtroppo devastato dalle fiamme. Incendio domato, ma mercato completamente devastato", ha scritto Weil su X, mentre sui social e sui media francesi rimbalzano le immagini del maxi rogo in pieno centro della città. L'episodio è avvenuto nella notte tra domenica, 11 ottobre, e lunedì 12.
Auprès des @PompiersParis intervenus avec force et efficacité dans un lieu qu’ils connaissaient heureusement bien, le marché des enfants rouges, hélas ravagé par les flammes tôt ce matin. Feu maîtrisé mais marché totalement sinistré. Évitez le secteur de la rue de Bretagne. https://t.co/WaDQN5Wrwq— Ariel Weil (@ArielWeilT) October 12, 2026