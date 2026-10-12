Il Marché des Enfants Rouges

Parigi, il più antico mercato coperto devastato da un maxi-incendio

Il primo cittadino del III arrondissement: "Le fiamme sono state domate nella notte"

12 Ott 2026 - 08:18
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© Da X

© Da X

Un incendio ha "completamente devastato" il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi nel III arrondissement della città: lo ha annunciato il sindaco di Parigi Centro, Ariel Weil.

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"Il Marché des Enfants Rouges purtroppo devastato dalle fiamme. Incendio domato, ma mercato completamente devastato", ha scritto Weil su X, mentre sui social e sui media francesi rimbalzano le immagini del maxi rogo in pieno centro della città. L'episodio è avvenuto nella notte tra domenica, 11 ottobre, e lunedì 12.

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