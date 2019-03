Napoli, la figlia di Che Guevara visita il murales di Jorit dedicato al papà

Aleida Guevara, figlia del Che, nella periferia di Napoli per ammirare il murales dedicato a suo padre da Jorit. In visita a Taverna del ferro, rione di San Giovanni a Teduccio, ha incontrato il Comitato di lotta per il lavoro. In sua presenza è stato anche proiettato un breve filmato dei momenti della realizzazione dei murales e della inaugurazione. "Un'emozione indescrivibile", il commento su Instagram dello street artist napoletano