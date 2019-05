Napoli, in una foto la gioia degli agenti per l arresto dell uomo che ha sparato a Noemi

Una foto pubblicata dalla pagina Facebook della Questura di Napoli mostra gli agenti sorridenti e in posa dopo l'arresto dell'uomo che ha sparato alla piccola Noemi, rimasta ferita durante un agguato nel capoluogo campano. Nell'immagine appaiono la squadra mobile e la squadra omicidi con il questore Antonio De Iesu, che si è congratulato con i suoi uomini per gli arresti dei presunti responsabili Armando e Antonio Del Re e per le indagini condotte in collaborazione con i carabinieri, con il coordinamento della Procura di Napoli. "Il Questore De Iesu si complimenta con gli uomini della #sezioneomicidi della #squadramobile partenopea per i fermi eseguiti oggi insieme alle altre Forze di Polizia con il coordinamento della Procura della Repubblica. Finito in manette il presunto responsabile della sparatoria a Piazza Nazionale avvenuta lo scorso venerdì e il fratello". "Un piacere e un onore incontrare gli agenti che hanno contribuito all’arresto di Armando Del Re, l’uomo che ha sparato alla piccola Noemi. Li ho ringraziati e con loro la prefetta e i vertici di Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, che insieme hanno collaborato per la cattura. Loro sono Napoli, loro sono lo Stato. A volte dimentichiamo la fortuna che abbiamo, da italiani, ad avere al nostro servizio queste persone, grandi donne e grandi uomini, prima ancora che integerrimi professionisti. Grazie davvero", ha scritto Luigi Di Maio su Facebook, che si trova a Napoli con il ministro della Salute Giulia Grillo.