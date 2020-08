Napoli, dopo le vacanze tutti in fila all'ospedale Cotugno

Al rientro dalle vacanze all'estero, nessuno vuole aspettare il tempo necessario per capire se si è contratto il coronavirus oppure no. Troppa la paura di essere stati infettati, di diventare "untori" e di essere veicolo di contagio per parenti e amici. Eccoli allora tutti in coda al pronto soccorso dell'Ospedale Cotugno di Napoli, centro di riferimento per le malattie infettive per la regione. In Campania, negli ultimi due giorni, i positivi sono stati 69 e per 17 di loro si tratta proprio di rientri dall'estero.