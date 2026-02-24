Montagna di peluche davanti al Monaldi per il piccolo Domenico

Sono ormai diventati una montagna i peluche davanti all'ospedale Monaldi di Napoli per il piccolo Domenico, morto in seguito a un trapianto con cuore danneggiato. Continua incessante l'omaggio a Domenico, il bimbo morto per il trapianto di cuore danneggiato. Tanti lasciano messaggi. Si chiede "giustizia" per il bimbo, un "angelo". La processione continua incessante da sabato 21 febbraio, ossia da quando è arrivata la notizia della morte. C'è chi appoggia il proprio giocattolo come segno di omaggio; chi si ferma solamente a pregare. Ci sono anche palloncini legati con un filo per evitare che volino. "Domenico è il figlio di tutti", dice una donna.