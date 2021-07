28 luglio 2021 09:17

Morte di Giuseppe De Donno, sui social le condoglianze e i messaggi complottisti

La notizia del suicidio di Giuseppe De Donno, l'ex primario di pneumologia dell'ospedale di Mantova e tra i primi sperimentatori del plasma iperimmune contro il Covid, ha scatenato il popolo del web. Su Twitter la notizia è andata subito in tendenza, e in tanti "accusano" il mondo della scienza di aver lasciato "solo" il medico. "Troppe calunnie, insulti, irrisione dei colleghi da talk tv. Gli stessi che ci impongono il greenpass" scrive la giornalista Mariagiovanna Maglie. In tanti non credono che il medico si sia tolto la vita. A commentare la notizia, dubitando che si tratti di suicidio, anche molti cosiddetti mattonisti, gli utenti che hanno un mattone al fianco del proprio nome e che si riconoscono spesso nelle posizioni dei no-vax.