Monte Bianco, 150 parapendisti atterrano sulla vetta

Centocinquanta parapendisti insieme sulla vetta del Monte Bianco, a 4.810 metri di quota. E' accaduto mercoledì grazie alle condizioni meteo "eccezionali" per il volo. La maggior parte di loro si è lanciata da Planpraz, a 2.000 metri di quota, vicino a Chamonix (Francia). Le favorevoli correnti ascensionali, provocate dal gran caldo di questi giorni, hanno spinto i parapendii fino a 5.600 metri di altezza, prima della discesa verso la cima del Monte Bianco dove i velivoli hanno formato una macchia colorata in mezzo alla neve. I piloti provenivano da mezzo mondo, in particolare da Stati Uniti, Francia, Germania e Svizzera. Alcuni sono addirittura atterrati in pantaloncini corti (la temperatura sulla vetta era di 7 gradi nel pomeriggio). Uno di loro, il francese Patrick Sarradin, di 55 anni, è morto durante il rientro a valle precipitando sul versante italiano, nella zona del Brouillard.