Coppa del Mondo di 200 metri in un campo di grano in Veneto: l'artista Gambarin celebra la vittoria della Spagna

Una Coppa del Mondo disegnata sulla terra per celebrare la vittoria della Spagna ai Mondiali 2026. È la nuova opera di land art realizzata da Dario Gambarin a Castagnaro, in provincia di Verona, come tributo alla nazionale vincitrice. L'opera occupa un campo di stoppie di grano appena trebbiato di circa 30mila metri quadrati. Al centro campeggia una Coppa del Mondo lunga circa 200 metri, affiancata dalla scritta "Espana" (Spagna). Come in tutte le sue creazioni, Gambarin ha lavorato interamente a mano libera, utilizzando trattore, aratro ed erpice rotante, senza ricorrere a tracciamenti preliminari. "Lo sport ci mostra che è possibile affrontarsi senza diventare nemici. Alla fine delle partite restano le strette di mano e gli abbracci tra avversari. Un'immagine che dovrebbe ispirare anche la diplomazia: attraverso regole condivise, equità e rispetto reciproco, la competizione può diventare incontro e contribuire alla pace" ha dichiarato Gambarin.