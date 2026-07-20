Spagna, tredicenne muore durante i festeggiamenti per la vittoria dei Mondiali

Avrebbe dovuto essere una notte di festa a Ciudad Rodrigo, provincia di Salamanca, per la vittoria del secondo Mondiale della Spagna. Invece, si è trasformata in una tragedia visto che un ragazzo di 13 anni ha perso la vita durante i festeggiamenti organizzati dopo il successo in finale contro l'Argentina. Il giovane sarebbe stato travolto da dei pezzi di una fontana caduti a causa dell'eccessivo peso delle persone arrampicatisi.
Colpa del crollo di una fontana
Secondo le prime ricostruzioni riportate dai media spagnoli, il giovane si trovava insieme a centinaia di coetanei nei pressi di una fontana, in una piazza che è un tradizionale punto di ritrovo per le celebrazioni cittadine. Alcuni elementi decorativi della struttura avrebbero ceduto sotto il peso delle persone arrampicate, precipitando all'interno della vasca e travolgendo diversi ragazzi. Nonostante il rapido intervento di altri presenti e degli agenti della polizia locale, che sono riusciti a liberarlo dalle macerie, il giovane è stato estratto privo di sensi. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Nell'incidente sono rimaste ferite anche altre due persone, trasportate in ospedale con lesioni non gravi.
Il cordoglio del comune di Ciudad Rodrigo
"Il Comune di Ciudad Rodrigo esprime il proprio cordoglio e porge le condoglianze per la morte del ragazzo di 13 anni (...) Quella che avrebbe dovuto essere una celebrazione della vittoria della Nazionale spagnola ai Mondiali di calcio si è trasformata in una tragedia", ha scritto il Comune sulla propria pagina Facebook, augurando una pronta guarigione "agli altri feriti".