Spagna, tredicenne muore durante i festeggiamenti per la vittoria dei Mondiali

Secondo le prime ricostruzioni riportate dai media spagnoli, il giovane si trovava insieme a centinaia di coetanei nei pressi di una fontana, in una piazza che è un tradizionale punto di ritrovo per le celebrazioni cittadine. Alcuni elementi decorativi della struttura avrebbero ceduto sotto il peso delle persone arrampicate, precipitando all'interno della vasca e travolgendo diversi ragazzi. Nonostante il rapido intervento di altri presenti e degli agenti della polizia locale, che sono riusciti a liberarlo dalle macerie, il giovane è stato estratto privo di sensi. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Nell'incidente sono rimaste ferite anche altre due persone, trasportate in ospedale con lesioni non gravi.