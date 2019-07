Milano Marittima, 200 pini secolari abbattuti dal maltempo

Circa 200 pini secolari sono stati abbattuti dalla violenta tromba d'aria che si è abbattuta a Milano Marittima (Ravenna). Lo conferma il sindaco di Cervia Massimo Medri. Significativi anche i danni agli stabilimenti balneari sulla spiaggia. La tromba d'aria, in arrivo dal mare, si è scatenata sul litorale per circa 10 minuti, in un'area molto circoscritta, di circa un chilometro quadrato dove ha abbattuto gli alberi e provocato numerosi danni che sono ancora in corso di quantificazione.