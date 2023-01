05 gennaio 2023 08:44

Migliaia di fedeli in Vaticano per i funerali di Benedetto XVI

Sono migliaia i fedeli, i religiosi, le suore, i pellegrini e le autorità accorsi in Vaticano per partecipare alla cerimonia dell'ultimo saluto al Papa emerito, Benedetto XVI. In una Roma blindata il commosso addio a Joseph Ratzinger.