© Vigili del Fuoco
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Operazione ad alto rischio all'altezza del ponte cittadino di Melegnano. Decisivo l'intervento degli elisoccorritori e dei sommozzatori.
Una persona era rimasta intrappolata nelle acque del fiume Lambro, all'altezza del ponte cittadino di Melegnano (Milano), quando è stata individuata e salvata dai vigili del fuoco. L'operazione è stata condotta dalle squadre del distaccamento locale, dagli specialisti del Soccorso fluviale alluvionale e dai sommozzatori. L'elicottero Drago VF153 ha fornito supporto aereo e ha permesso di individuare rapidamente dall'alto la persona.
Una volta identificata la posizione della persona, due elisoccorritori l'hanno immediatamente raggiunta. In un secondo momento sono giunte le squadre di soccorso fluviale. Grazie all’intervento coordinato delle diverse componenti operative, la persona è stata recuperata e affidata alle cure del personale sanitario.