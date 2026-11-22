Una persona era rimasta intrappolata nelle acque del fiume Lambro, all'altezza del ponte cittadino di Melegnano (Milano), quando è stata individuata e salvata dai vigili del fuoco. L'operazione è stata condotta dalle squadre del distaccamento locale, dagli specialisti del Soccorso fluviale alluvionale e dai sommozzatori. L'elicottero Drago VF153 ha fornito supporto aereo e ha permesso di individuare rapidamente dall'alto la persona.