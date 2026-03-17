Maltempo a Vibo Valentia, paura in una scuola per il crollo dell'atrio

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Il plesso è stato chiuso e i bambini accompagnati a casa con un autobus. Previsto un sopralluogo nelle prossime ore
Forti piogge si sono abbattute sulla Calabria, non senza conseguenze. A Capistrano, in provincia di Vibo Valentia, centinaia di bambini hanno rischiato di essere coinvolti nel crollo parziale dell'atrio sul retro della loro scuola, provocato dal maltempo. Il sindaco, Marco Martino, ha fatto sapere via Facebook di aver disposto l'immediata chiusura del plesso scolastico e di aver messo a disposizione uno scuolabus per riaccompagnare i bambini a casa.
"Mi sono sentito col dirigente scolastico con il quale faremo un sopralluogo in mattinata assieme a tutti i tecnici e ingegneri lo stato dei luoghi e soprattutto la stabilità della struttura stessa. Interverremo attraverso somma urgenza per gravi condizioni meteo al ripristino immediato dello stato dei luoghi affinché i nostri bambini studino in completa sicurezza", si legge nel post del primo cittadino. "In attesa di ciò chiuderemo il plesso di via Marconi e nell’eventualità troveremo loro una collocazione temporanea dove potranno proseguire i propri studi in attesa del ripristino totale di quanto necessario".