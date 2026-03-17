Maltempo a Vibo Valentia, paura in una scuola per il crollo dell'atrio

"Mi sono sentito col dirigente scolastico con il quale faremo un sopralluogo in mattinata assieme a tutti i tecnici e ingegneri lo stato dei luoghi e soprattutto la stabilità della struttura stessa. Interverremo attraverso somma urgenza per gravi condizioni meteo al ripristino immediato dello stato dei luoghi affinché i nostri bambini studino in completa sicurezza", si legge nel post del primo cittadino. "In attesa di ciò chiuderemo il plesso di via Marconi e nell’eventualità troveremo loro una collocazione temporanea dove potranno proseguire i propri studi in attesa del ripristino totale di quanto necessario".