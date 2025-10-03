Logo Tgcom24
AVEVA ALLERTATO LA MOGLIE

Maltempo, travolto da un'ondata di fango a Ostuni: le ricerche del disperso

"Fermati. Mettiti in salvo, l'acqua mi sta trascinando via". Sono queste le ultime parole che il 63enne Oronzo Epifani è riuscito a rivolgere alla moglie in una telefonata pochi istanti prima di essere trascinato via

03 Ott 2025 - 11:23
