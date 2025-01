Maltempo in Toscana, nave di 100 metri finisce contro il pontile di Marina di Massa

Al porto di Marina di Massa (Massa Carrara) la nave Guang Rong, di oltre 100 metri di lunghezza, forse a causa del forte vento e delle onde alte si è scontrata contro la banchina del pontile, che è in parte crollato. A bordo della nave 13 membri dell'equipaggio, tutti portati in salvo. A seguito dello scontro non risultano feriti. L'imbarcazione, battente bandiera cipriota, è solitamente adibita al trasporto di detriti, ed era uscita dal vicino porto di Marina di Carrara nella serata di martedì quando è rimasta in balia del mare.