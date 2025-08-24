Maltempo Romagna, piccolo fenicottero soccorso in spiaggia

Un piccolo di fenicottero è stato soccorso in spiaggia a Gatteo Mare (Forlì-Cesena), stremato dalla tempesta che ha investito la costa romagnola nella notte. A prendersi cura del volatile, i titolari del Bagno Alvaro, che lo hanno raccontato su Facebook: "Abbiamo contattato il centro recupero animali selvatici e ci hanno dato le indicazioni per aiutarlo. È stato con noi un paio d'ore, poi sono venuti a prenderlo", spiegano. "Era già diventato dei nostri, così dolce. Vabbè meglio così. Prima o poi ci passerà sopra le nostre teste e ci ringrazierà", dicono.