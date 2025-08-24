Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
1 di 5
© Facebook
© Facebook
© Facebook

© Facebook

© Facebook

a Gatteo Mare

Maltempo Romagna, piccolo fenicottero soccorso in spiaggia

A Gatteo Mare, recuperato dal centro animali selvatici

24 Ago 2025 - 14:20
5 foto

Un piccolo di fenicottero è stato soccorso in spiaggia a Gatteo Mare (Forlì-Cesena), stremato dalla tempesta che ha investito la costa romagnola nella notte. A prendersi cura del volatile, i titolari del Bagno Alvaro, che lo hanno raccontato su Facebook: "Abbiamo contattato il centro recupero animali selvatici e ci hanno dato le indicazioni per aiutarlo. È stato con noi un paio d'ore, poi sono venuti a prenderlo", spiegano. "Era già diventato dei nostri, così dolce. Vabbè meglio così. Prima o poi ci passerà sopra le nostre teste e ci ringrazierà", dicono.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri