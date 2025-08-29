Logo Tgcom24
NUOVA ONDATA AL CENTRO-NORD

Maltempo, nubifragi e trombe d'aria in Lombardia e mareggiate in Liguria e Toscana

Rientro dalle ferie tra nubifragi, trombe d'aria e forti mareggiate nell'ultimo weekend di agosto. Finiscono sotto la pioggia le vacanze degli italiani. E il maltempo ora si sposta verso Sud

29 Ago 2025 - 21:10
