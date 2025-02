intervento dei vigili del fuoco Maltempo in Toscana, bloccati in auto in mezzo a torrente nel Grossetano: salvati col gommone da rafting

Intervento dei vigili del fuoco nelle acque del Gretano, dove c'era il divieto di guado per via delle forti piogge delle ultime ore, nella zona di confine fra i comuni di Roccastrada e Civitella Paganico