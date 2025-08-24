Le immagini Maltempo in Romagna, allagamenti e disagi

Un violento temporale, con forti raffiche di vento, ha colpito l'Emilia Romagna, spostandosi da Ravenna a tutta la riviera romagnola. Cesenatico, ma soprattutto Gatteo, Bellaria Igea Marina, Rimini fino a Riccione e Cattolica sono le zone più colpite dove si sono riscontrati più danni.