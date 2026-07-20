Grandinata devastante nel Piacentino, chicchi grandi come albicocche: gravi danni ai campi

Una violenta grandinata ha colpito in mattinata la Bassa pianura piacentina, provocando ingenti danni alle coltivazioni. Le aree più colpite sono quelle intorno a Monticelli d'Ongina, dove, secondo Confagricoltura Piacenza, sono caduti "chicchi grandi come albicocche" che hanno investito campi di pomodoro, mais e altre colture."Non c'è pace nei campi", sottolinea Confagricoltura, che ha avviato la mappatura dei danni. L'associazione ricorda che solo pochi giorni fa il Piacentino era stato sfiorato dall'ondata di maltempo che aveva colpito più duramente le province di Modena e Reggio Emilia. Per il territorio si tratta del terzo evento meteorologico estremo dall'inizio di giugno, in una stagione agricola definita "davvero difficile".

