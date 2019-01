Maltempo, da Castelluccio di Norcia ai Sassi di Matera: la neve imbianca il Centro-Sud

Freddo, ghiaccio e neve prendono di mira l'Italia centro-meridionale. Oltre ai disagi, però, il maltempo ha offerto un gran bello spettacolo a turisti e non in varie località. I Sassi di Matera si sono svegliati imbiancati dalla neve caduta durante la notte, offrendo uno spettacolo affascinante al pari dei vigneti di Negroamaro innevati nel Salento. Fiocchi a bassa quota anche nel Beneventano e nel Barese, dove strade e trasporti hanno risentito non poco del cattivo tempo. Innevato anche Castelluccio di Norcia, in Umbria.