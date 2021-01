Maltempo, allagamenti a Roma: chiuse le banchine sul Tevere

Diverse zone di Roma sono state allagate per le forti precipitazioni delle ultime ore e le banchine sul Tevere sono state chiuse per l'innalzamento del livello del fiume. Per tutta la notte gli uomini della polizia locale sono stati impegnati a vigilare le banchine, chiudendo tutti gli accessi e monitorando le aree più soggette a problemi di allagamento, come la zona dell'Idroscalo. Molti gli interventi di soccorso, in particolare intorno a via Collatina, via Cristoforo Colombo e via Laurentina.