Lodi, auto trafitta dal guardrail: salvo per pochi centimetri il 27enne alla guida

Un giovane di 27 anni è sopravvissuto per miracolo nella notte tra venerdì e sabato dopo che la sua auto è finita contro la cuspide metallica di un distributore di carburante, rimasta priva di protezione. Il guardrail, interrotto per consentire l’accesso al distributore, ha funzionato da lama: la punta acuminata ha sfondato l’abitacolo, incastrando il conducente tra le lamiere contorte.L’incidente è avvenuto intorno all’una sulla SS235, all’altezza dell’innesto con l’autostrada A1, alle porte di Lodi. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo con cesoie idrauliche e divaricatori per liberare il ferito, che è stato poi trasportato in codice giallo all’ospedale Humanitas di Rozzano. Le sue condizioni sono gravi. Sul posto anche la Polizia di Stato per i rilievi.



Si tratta del terzo incidente con la stessa dinamica in appena un mese e mezzo nello stesso identico punto. In precedenza altri due automobilisti erano finiti contro la stessa cuspide priva di barriera protettiva, probabilmente a causa della strada scivolosa o di una distrazione. Nonostante i precedenti, al momento dell’ultimo schianto la punta del guardrail era ancora scoperta e priva di qualsiasi dispositivo di assorbimento d’urto.