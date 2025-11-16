Catania, scende dall'auto per una gomma forata: travolto e ucciso sulla A18

Un automobilista di 50 anni è morto lungo l'autostrada A18, in direzione Catania, dopo essere sceso dalla propria vettura per verificare una gomma forata. L'incidente è avvenuto circa 600 metri prima del casello di San Gregorio. L'uomo, residente a Siracusa, aveva già contattato il carro attrezzi e si trovava vicino all'auto ferma in corsia d'emergenza quando è stato travolto da una vettura in transito. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo, ma per il 50enne non c'è stato nulla da fare. La Polizia Stradale ha effettuato i rilievi per definire la dinamica dell'investimento, mentre il traffico ha registrato rallentamenti nel tratto interessato.