Lo smartworking dei sogni è a Lipari: vitto e alloggio a chi dà una mano in un'azienda agricola

Luis Mazza, imprenditore e allevatore sulla piccola isola siciliana, offre una camera per quattro mesi - da novembre a febbraio - con cibo, vino, mezzi di trasporto, connessione internet e una vista che toglie il fiato, a chi lo aiuterà nell'attività quotidiana: dal lavoro della terra alla cura degli animali, oltre a piccoli lavori di manutenzione. Poche ore al giorno, senza stipendio ma immersi in un'atmosfera da sogno. Così sui social il post di Luis ha spopolato: sono stati centinaia i commenti e le condivisioni. A tanta gente non sarà sembrato vero poter vivere su un'isola gratis, soprattutto con il Coronavirus che torna ad essere aggressivo.