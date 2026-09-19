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a framura

La Spezia, mina e siluro della Seconda guerra mondiale trovati in mare e fatti brillare

La segnalazione di un sommozzatore ha fatto scattare l'intervento

19 Set 2026 - 20:02
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Una mina sferica di circa un metro e venti di diametro e un siluro lungo sette metri. I due grandi ordigni risalenti alla Seconda guerra mondiale sono stati individuati sul fondale davanti a Framura, in provincia di La Spezia. A far scattare i controlli è stata la segnalazione di un sommozzatore civile alla Guardia Costiera. Sono quindi intervenuti i palombari del Gruppo Operativo Subacquei, con il supporto della Capitaneria di Porto della Spezia, che hanno messo in sicurezza e neutralizzato i due residuati bellici.

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