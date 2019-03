Una colomba pasquale per suggellare l'amicizia tra Italia e Cina. È quella realizzata dal maestro pasticcere Nicola Fiasconaro per il presidente cinese Xi Jinping, in visita prima a Roma e poi a Palermo. Il pasticcere siciliano ha realizzato questo classico della tradizione pasquale italiana e simbolo di pace in una versione speciale proprio pensando all'illustre ospite cinese.