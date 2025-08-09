Logo Tgcom24
l'omelia del vescovo di Arezzo: "Dolore e gratitudine"

Incidente sull'A1, i funerali dei due soccorritori e del paziente morti

L'ultimo saluto a Gianni Trappolini, di 56 anni, Giulia Santoni, di 23 anni, e Franco Lovari, di 75 anni

09 Ago 2025 - 19:42
