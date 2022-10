07 ottobre 2022 19:06

Incendio vicino alla stazione Termini a Roma, strage di motorini

Un incendio ha distrutto dieci di motorini parcheggiati in via Marsala, vicino alla stazione Termini a Roma. Un forte odore acre e una estesa nuvola grigia si è sprigionata dalla plastica e dalla gomma dei ciclomotori invadendo una parte del centro. Diverse le volanti e le squadre dei vigili del fuoco intervenute sul posto. Un bar nella zona è stato evacuato, mentre una donna è stata soccorsa perché intossicata. La polizia scientifica è al lavoro per capire il motivo del rogo.