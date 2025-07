A Villacidro sono in corso le bonifiche, in tutti gli altri fronti di fuoco nel Sud Sardegna i roghi sono stati spenti. Ma seppure la situazione è sotto controllo, continua a soffiare forte il vento da maestrale e per tutto il fine settimana continueranno le raffiche da nord ovest. Ciò fa temere per le prossime ore, nelle quali le fiamme potrebbero riaccendersi sul terreno ancora bollente.