Ilaria Sula, in tremila ai funerali gridano "ergastolo"

Sin dalla mattina, un centinaio di persone si sono date appuntamento sotto l'abitazione, in via dello Stadio 5 a Terni, dove Ilaria Sula, uccisa a Roma dal suo ex Mark Antony Samson, viveva con i genitori. Decine di corone, mazzi di fiori e tanti biglietti hanno ricordato la studentessa della Sapienza di Scienze statistiche, morta per mano del suo ex. "Se domani tocca a me distruggi tutto, voglio essere l'ultima. Ai tuoi occhi azzurri, al tuo sorriso. Ilaria per sempre, recita una delle scritte su un lenzuolo che campeggia sotto l'abitazione di Ilaria Sula. Alle 14, poi, al cimitero di Terni il rito funebre islamico per l'ultimo saluto alla 22enne, tra due ali di folla. In tremila i presenti che hanno gridato "ergastolo", quando il sindaco di Terni Stefano Bandecchi ha accennato al perdono nella giornata di lutto cittadino.