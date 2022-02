07 febbraio 2022 12:03

Il Papa in diretta sulla Rai? Ma la Rete non perdona e "smaschera" la differita

C'era qualcosa che non tornava agli attenti telespettatori dell'intervista di Papa Francesco a "Che tempo che fa": l'ora. L'orologio del Pontefice, infatti, segnava le 17, dopo qualche minuto le 17.30. Dunque, il colloquio con Fabio Fazio non era in diretta e, probabilmente, è stato anche tagliato e lavorato. Nulla di male, se non fosse l'intervista era stata annunciata come la prima (in assoluto) del Papa in diretta. E la Rete, puntuale, non ha perdonato. Subito è partito il tam tam di tweet sulla differita, con screenshot dell'orologio del Pontefice inequivocabili. Qualcuno, ironizzando, ha pensato anche che Bergolgio fosse sul fuso orario di Buenos Aires. E, a dire il vero, non si tratta nemmeno della prima intervista in differita che ha concesso Papa Francesco: due i precedenti, i primi in assoluto per la televisione generalista in Italia, li ha il Tg5 (in entrambi i casi è stato intervistato dal vaticanista Fabio Marchese Ragona, ndr).