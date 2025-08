atteso il papa Giubileo dei giovani, "quasi un milione" a Tor Vergata

"Per me è un privilegio, una benedizione partecipare in questa missione, come Vescovo di Roma, come Santo Padre, conoscendo la fede, l'entusiasmo e la gioia che condividiamo e che dà voce a quello che abbiamo nel nostro cuore", ha detto il Pontefice atteso a Tor Vergata