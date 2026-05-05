Tutta colpa del navigatore, che sotto la pioggia e con il buio ha guidato il conducente di un camion - ignaro di tutto - lungo un percorso a dir poco proibitivo. Così un Tir, la scorsa notte, sarebbe finito a incastrarsi nel sottopasso di Genova Brignole. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a tagliare le lamiere protettive del sottopasso e a rimuovere il mezzo. La strada è rimasta chiusa il tempo necessario alle operazioni di soccorso.