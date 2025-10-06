Logo Tgcom24
Cronaca
Gaza, Giovani Palestinesi Bologna: "Tutti in piazza, viva il 7 ottobre" FOTO

L'invito arriva dal profilo Instagram del gruppo che esorta a manifestare nel giorno della strage di Hamas. Due anni fa l'attacco degli estremisti che uccisero 1.200 persone

06 Ott 2025 - 10:46
2 foto

"Viva il 7 ottobre, viva la resistenza palestinese". Questo lo sconcertante messaggio che si legge su un volantino pubblicato sull'account Instagram dei Giovani Palestinesi di Bologna. L'invito è a scendere in piazza nel secondo anniversario della strage in cui due anni fa Hamas uccise 1.200 persone e ne prese in ostaggio oltre 250. Nel testo si fa riferimento alla "più grande azione di resistenza degli ultimi decenni contro l'occupazione coloniale sionista" esortando a manifestare "a sostegno del  popolo palestinese e della Resistenza prendendoci per l'ennesima volta le strade di Bologna. Gloria ai martiri! Viva la Resistenza! Palestina Libera dal fiume al mare!". 

