Gaza, Giovani Palestinesi Bologna: "Tutti in piazza, viva il 7 ottobre" FOTO

"Viva il 7 ottobre, viva la resistenza palestinese". Questo lo sconcertante messaggio che si legge su un volantino pubblicato sull'account Instagram dei Giovani Palestinesi di Bologna. L'invito è a scendere in piazza nel secondo anniversario della strage in cui due anni fa Hamas uccise 1.200 persone e ne prese in ostaggio oltre 250. Nel testo si fa riferimento alla "più grande azione di resistenza degli ultimi decenni contro l'occupazione coloniale sionista" esortando a manifestare "a sostegno del popolo palestinese e della Resistenza prendendoci per l'ennesima volta le strade di Bologna. Gloria ai martiri! Viva la Resistenza! Palestina Libera dal fiume al mare!".