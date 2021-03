Gallipoli, malato di Sla chiede di vedere il mare: i volontari esaudiscono il suo desiderio

Tramite la sua lavagna, il suo unico modo di comunicare, ha chiesto di poter vedere il mare. I volontari dell'associazione Life Guard che lo stavano trasportando da casa sua all'ospedale "Sacro Cuore di Gesù" di Gallipoli, lo hanno accontentato. E' la storia di Francesco, 62 anni, malato di Sla. I soccorritori hanno prima consultato i medici, che hanno autorizzato la deviazione, a patto che Francesco restasse sdraiato sulla barella. E così l'ambulanza si è diretta verso il lungomare di Gallipoli dove, una volta arrivati, i soccorritori hanno aperto il portellone per permettere al 62enne di vedere il mare. "Alzarsi la mattina per andare a lavoro non sapendo cosi ti aspetta, poi una richiesta speciale fatta da un paziente speciale: la voglia di vedere il mare. Noi che nonostante tutto ti diciamo di sì perché una richiesta del genere non si può negare, apriamo il portellone ed è li che il tuo viso si illumina di immenso ed è in questo momento che sono fiera del lavoro che faccio perché in quell'istante, nonostante la sofferenza si vede la tua felicità. Grazie a te per avermi donato quello sguardo! Questi siamo noi, questi sono i nostri ragazzi. Donare un sorriso a chi è meno fortunato di noi", ha scritto una delle volontarie su Facebook.