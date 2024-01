27 gennaio 2024 16:02

Fotogallery - Striscioni e sit-in pro Palestina in molte città: tensione a Milano tra le forze dell'ordine e i manifestanti, un ferito

In tanti sono scesi in piazza per manifestare la loro solidarietà al popolo palestinese anche nel Giorno della Memoria. Da nord a sud striscioni, sit-in e slogan per fermare la guerra a Gaza. Tensione a Milano, dove i manifestanti, circa 1.200 persone, che volevano sfilare in corteo sono venuti a contatto con le forze dell'ordine in tenuta antisommossa cercando di sfondare il cordone. Un dimostrante è rimasto ferito