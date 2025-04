Funerale Papa Francesco, le straordinarie immagini riprese dall'elicottero della polizia

Il cielo terso di Roma ha fatto da scenografia all’addio di Papa Francesco il 26 aprile, quando più di 400mila persone e leader da ogni continente hanno gremito piazza San Pietro per la Messa funebre celebrata dal cardinale Giovanni Battista Re. A raccontare la portata storica dell’evento sono ora 30 scatti ad alta risoluzione firmati dal fotoreporter Massimo Sestini. Realizzate da un elicottero AB-212 in sorvolo costante, le immagini disegnano un mosaico unico di folla, uniformi e simboli liturgici.



Sestini, già vincitore del World Press Photo per l’iconico salvataggio di migranti nel 2015, è celebre per la prospettiva zenitale: “La distanza offre un vantaggio inestimabile”, ama dire. Dai 500 metri d’altezza sopra il Cupolone, il suo obiettivo Canon ha catturato non soltanto il drappello dei 14 portatori del feretro, ma anche il fitto reticolo di vie che convogliavano pellegrini da ogni parte del mondo. Le cromie della celebrazione – il bianco delle tonache, il rosso dei cardinali, il blu-polizia delle tute di volo – spiccano con nitidezza, regalando una narrazione visiva che nessun drone commerciale avrebbe potuto ottenere con la stessa stabilità autorizzata.