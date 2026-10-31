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Indagini in corso al presidio ospedaliero di Torremaggiore: al momento della deflagrazione, da accertare se provocata da una marmotta o altro tipo di esplosivo, non c'erano contanti
Una violenta esplosione, intorno alle 5 di sabato 31 ottobre, ha distrutto la cassa automatica utilizzata per il pagamento dei ticket sanitari nei locali adiacenti al Pta (Presidio territoriale di assistenza) "Prof. Nicola Bellantuono" di Torremaggiore (Foggia). Sul posto, i carabinieri insieme agli artificieri giunti da Bari.
A quanto si apprende, la cassa, al momento della deflagrazione (da accertare se provocata da una marmotta o altro tipo di esplosivo) era vuota e gli accertamenti in corso sono volti a stabilire se sia stata o meno asportata. Gli investigatori stanno visionando le immagini della videosorveglianza.
"L'esplosione - ha sottolineato il sindaco di Torremaggiore Emilio Di Pumpo - ha provocato ingenti danni alla struttura, con inevitabili ripercussioni sull'erogazione dei servizi sanitari e conseguenti disagi per la nostra comunità. Esprimo profonda preoccupazione per quanto accaduto a un presidio sanitario fondamentale per la nostra città e per l'intero territorio".
"Come amministrazione comunale seguiremo con la massima attenzione l'evolversi della situazione, auspicando che venga fatta piena luce sull'accaduto e che possano essere ripristinate nel più breve tempo possibile le normali condizioni di operatività degli uffici, limitando i disagi per i cittadini", ha concluso il primo cittadino di Torremaggiore.