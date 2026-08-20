Foggia, chiude il bar dopo 138 anni... ma resta il ritrovo del paese

© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
A Pietramontecorvino (Foggia) la fine del bar Basile aveva lasciato un vuoto nel borgo. Ma ora la piazzetta riprende vita, sul modello dei bistrot francesi
A gennaio scorso, dopo 138 anni, ha chiuso il bar caffè Basile, il punto di ritrovo per eccellenza della piccola comunità di Pietramontecorvino, 2.350 abitanti in provincia di Foggia. Sentire e vedere quella piazzetta vuota dopo quasi un secolo e mezzo ha spinto l'associazione "Dalla parte dei paesi" ad avanzare un progetto di restituire a quello spazio la funzione sociale, aggregativa e conviviale che con la chiusura del bar sembrava aver perso.
Il 25 agosto aprirà "Ce vedeme o' cafè", cioè "ci vediamo al caffè". Per il 26 è prevista già la prima iniziativa, con un incontro in cui si illustrerà il progetto. L'iniziativa prende spunto dalla francese "1000 bistrot", che in Francia sta riaprendo i bar nei piccoli comuni. A Pietramontecorvino non sarà un bar, ma un luogo gestito dalla comunità dove poter continuare a sedersi, sorseggiare una bibita, giocare a carte o ai giochi da tavolo, o anche solo scambiare due chiacchiere. Ci saranno arredi, mobili, giochi e libri condivisi.