Foggia, chiude il bar dopo 138 anni... ma resta il ritrovo del paese

A gennaio scorso, dopo 138 anni, ha chiuso il bar caffè Basile, il punto di ritrovo per eccellenza della piccola comunità di Pietramontecorvino, 2.350 abitanti in provincia di Foggia. Sentire e vedere quella piazzetta vuota dopo quasi un secolo e mezzo ha spinto l'associazione "Dalla parte dei paesi" ad avanzare un progetto di restituire a quello spazio la funzione sociale, aggregativa e conviviale che con la chiusura del bar sembrava aver perso.