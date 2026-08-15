Ferragosto fuori casa per 29 milioni di italiani: la ristorazione vale un miliardo

I numeri emergono dall'indagine Coldiretti/Ixe e confermano quanto il Ferragosto sia il momento simbolo delle vacanze estive, con la maggior parte degli italiani che privilegiano mete nel Bel Paese, spesso anche nella stessa regione di residenza. La data poi fa rima automaticamente con convivialità e buona tavola: il cibo insomma si conferma protagonista. Ben sette milioni di italiani ricorreranno al tradizionale picnic, portando il "cestino" da casa o addirittura preparando la classica grigliata, mentre in otto milioni ne approfitteranno per ritrovarsi a tavola in casa di parenti e amici. Ma la maggioranza di chi sarà fuori casa si dividerà tra agriturismi, sagre, ristoranti, bar e take away.