Ferragosto fuori casa per 29 milioni di italiani: la ristorazione vale un miliardo
La data fa rima automaticamente con convivialità e buona tavola: tra le scelte spiccano ristoranti, agriturismi e sagre ma non mancano i tradizionali pic-nic e le grigliate tra amici
© Istockphoto
Chi al mare, chi in montagna, chi semplicemente a casa di amici o familiari per un tradizionale pranzo o per una cena in compagnia. Ferragosto per 29 milioni di italiani sarà una giornata rigorosamente fuori casa.
Ferragosto: buona tavola protagonista
I numeri emergono dall'indagine Coldiretti/Ixe e confermano quanto il Ferragosto sia il momento simbolo delle vacanze estive, con la maggior parte degli italiani che privilegiano mete nel Bel Paese, spesso anche nella stessa regione di residenza. La data poi fa rima automaticamente con convivialità e buona tavola: il cibo insomma si conferma protagonista. Ben sette milioni di italiani ricorreranno al tradizionale picnic, portando il "cestino" da casa o addirittura preparando la classica grigliata, mentre in otto milioni ne approfitteranno per ritrovarsi a tavola in casa di parenti e amici. Ma la maggioranza di chi sarà fuori casa si dividerà tra agriturismi, sagre, ristoranti, bar e take away.
La ristorazione vale un miliardo
Stando alle stime diffuse da Fipe-Confcommercio a fine giornata i consumi si stima che tra pranzi e cene di Ferragosto, la spesa nei ristoranti sarà di almeno 500 milioni di euro. Più in generale la ristorazione oggi registrerà il picco della domanda con oltre un miliardo di euro spesi nei pubblici esercizi.
Dati "confortanti" per il presidente di Fipe-Confcommercio, Lino Enrico Stoppani, "nonostante il complesso contesto geopolitico che condiziona i flussi turistici". Secondo Stoppani i primi risultati confermano come la ristorazione non sia solo un servizio di supporto al turismo, "ma tra i principali generatori di valori: economici, sociali, identitari e culturali del Paese".
Le destinazioni preferite per Ferragosto
Il mare continua a essere la destinazione preferita, ma crescono anche le presenze in campagna, nei parchi naturali e in montagna, mentre, secondo l'indagine, le città d'arte richiamano soprattutto i turisti stranieri. Sempre più apprezzati anche i piccoli borghi, che il 66% degli italiani in vacanza dichiara di visitare almeno per una gita in giornata, alla ricerca di esperienze autentiche, tradizioni ed enogastronomia.
Soggiorni: in albergo o a casa di parenti e amici
Per il soggiorno prevalgono gli alberghi davanti a seconde case e abitazioni di parenti e amici, seguite dagli appartamenti in affitto. Tra le strutture più richieste si confermano anche gli oltre 26 mila agriturismi italiani che, grazie a un'offerta sempre più ricca di attività legate alla natura, allo sport, al benessere, alla cultura e ai prodotti tipici, rispondono alla crescente domanda di un turismo sostenibile ed esperienziale.