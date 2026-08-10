Clima, giugno e luglio sono stati i mesi più caldi di sempre in Europa

Le ondate di calore che hanno colpito quest'estate l'Europa occidentale hanno infranto il record delle temperature nel periodo giugno-luglio stabilito nel 2022. Lo rileva l'agenzia climatica europea Copernicus, sottolineando che nei mesi di giugno e luglio la temperatura media in Europa Occidentale ha raggiunto il record di 21,62°. A livello globale finora questo è il terzo anno più caldo di sempre, dopo il 2024 e il 2025, ma secondo gli esperti c'è una crescente probabilità, anche grazie al fenomeno "El Niño", che il 2026 possa diventare l'anno più caldo di sempre, superando il 2024 o avvicinandosi molto.