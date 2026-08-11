Vacanze in Romagna, i 10 “must” dell’estate 2026
© Ufficio stampa | altalena Rimini
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Dai voli in mongolfiera sui borghi della Valmarecchia alle uscite in canoa sotto le stelle alla Diga di Ridracoli e a cavallo nel Delta del Po, (FC), dal selfie con le ali d’angelo in mosaico ravennate alla t shirt con la più celebre strofa di “Romagna Mia”, passando per l’altalena sull’acqua e la colazione in pedalò a Rimini, senza dimenticare la rievocazione della pesca “alla Tratta” a Cesenatico (FC) e la scoperta della Santarcangelo Sotterranea: ecco i 10 must dell’estate romagnola, che riassumono il lato più affascinante, originale e
suggestivo di questa terra.
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Immergersi nella magia del Lago di Ridracoli (FC) al calare della sera, tra un aperitivo a km 0 al tramonto e un’escursione in canoa sotto le stelle, è l’esperienza giusta per chi cerca la Romagna più autentica e suggestiva. Questa pagaiata notturna (dalle 18:30 alle 23:00, in collaborazione con
Outdoor Romagna ASD) permette di esplorare gli angoli più nascosti del bacino, avvolti dai suoni della natura e dal fascino del cielo stellato. Un’avventura sensoriale unica per chi vuole vivere il lato più wild e affascinante dell'entroterra romagnolo. L’evento si tiene venerdì 28 agosto.
Emozionante passeggiata a cavallo tra le oasi incontaminate del Parco del Delta del Po (Fe), guidati dai docili esemplari di razza Delta-Camargue dell'Allevamento Spiaggia Romea. L’escursione (della durata di circa 1 ora, adatta dai 9 anni in su) si snoda attraverso paesaggi di grande bellezza naturalistica, accompagnati da una guida specializzata. Un modo originale di disconnettersi dal caos quotidiano per entrare in perfetta armonia con la natura selvaggia del territorio, vivendo un'avventura slow e accessibile a tutti. L’esperienza si può fare il martedì e giovedì dalle 9 alle 10:30, fino a fine agosto.
Ammirare la suggestiva Valmarecchia dall'alto, nell’entroterra riminese, sorvolando i profili della Rocca di San Leo, Maiolo e Talamello a bordo di una mongolfiera, regala uno dei panorami più spettacolari di tutta la regione. Nei weekend di agosto, con partenze all'alba o al tramonto da Talamello, in località Campiano (durata circa 1h 15m, su prenotazione), l'esperienza regala la magia del volo libero. Un’esperienza diversa dai soliti itinerari a terra che trasforma il paesaggio romagnolo in una cartolina vivente.
Vivere l'emozione della Rievocazione della pesca “alla Tratta” sulle spiagge di Cesenatico (FC) significa assistere a un suggestivo rito marittimo d'altri tempi. Nelle prime ore del mattino (sulla Spiaggia Libera di Ponente, con date speciali durante l'estate coordinate dal Museo della Marineria), due squadre di "trattaroli" (antichi pescatori addetti alla pesca alla tratta) recuperano a mano da terra la rete calata al largo, coordinandosi in una vera e propria danza sulla battigia. Rappresenta una rara occasione per riscoprire l'identità marinara più genuina e il patrimonio immateriale della Romagna, resa possibile grazie a un'eccezionale deroga ministeriale. La Pesca alla Tratta si tiene giovedì 27 agosto.
Sorseggiare un calice di Rebola (vitigno autoctono del riminese) o Sangiovese biologico locale ammirando un panorama mozzafiato alla luce del tramonto. È l'Aperitivo dal Balcone del Sasso, ospitato ogni giorno di agosto nella storica Rocca Malatestiana di Verucchio (Rn). L’esperienza (fino alle 20) combina la visita alla fortezza medievale con la degustazione di vini e assaggi del territorio in una location unica, da cui si gode una spettacolare vista sulla Valmarecchia. Il classico rito dell'aperitivo si trasforma in un momento romantico e culturale con una suggestiva vista sulla Valmarecchia. L’iniziativa fa parte del circuito dei Castelli dell’Emilia-Romagna.
Per iniziare la giornata in spiaggia non c’è modo migliore di una colazione direttamente in mezzo al mare. È l’idea originale del Bagno 133 (Bagno Giorgio, Rimini sud): una colazione all'alba in pedalò, un momento magico per dare il via alla giornata. L'appuntamento - su prenotazione e in base alle condizioni del mare - si tiene alle prime luci del giorno sulla spiaggia, intorno alle 6, pronti per prendere il mare col pedalò prima del sorgere del sole. Poco dopo si viene raggiunti dal bagnino, che consegna la colazione caricata a bordo di un moscone a remi (prenotazioni al 339.7679756).
Esplorare il labirinto sotterraneo di Santarcangelo di Romagna (Rn), nell’entroterra Romagnolo, un mondo nascosto di ben 160 grotte offre un’emozionante immersione nella storia e nel mistero del borgo. La visita guidata (di circa 50 minuti, con partenza dallo IAT Pro Loco) conduce all'interno della maestosa Grotta Monumentale Pubblica e, meteo permettendo, della casamatta di Piazza Balacchi. È un must dell'estate perché regala una fresca e affascinante alternativa alle classiche giornate di mare, permettendo di rifugiarsi nei 13°C costanti delle viscere della città per scoprirne l'anima più segreta ed eclettica. La città è la terra natale di grandi poeti (come Tonino Guerra) e artisti. In città si possono visitare il Museo Tonino Guerra, l'Antica Stamperia Marchi (che usa ancora un mangano in legno del '600 per stampare le tele a ruggine) e l'eccentrico Museo del Bottone.
All’ingresso del laboratorio e bottega Dimensione Mosaico della Capitale del Mosaico (Ravenna) - di fronte al murales dello street artist brasiliano Kobra raffigurante Dante Alighieri - c’è un’originale installazione in mosaico: due grandi ali d’angelo ad altezza d'uomo. Realizzate dalle mosaiciste e titolari, Elisa Brighi ed Evelina Garoni, sono un palese omaggio alla tradizione musiva ravennate (l’opera si ispira al cielo stellato bizantino di Galla Placidia). L'installazione è posizionata sulla parete esterna proprio per invitare i turisti a mettersi al centro tra le due ali (come se le indossassero) e a farsi scattare una foto ricordo. Per gli amanti della spiaggia, al Bagno 24 di Rimini c’è la storica altalena sul mare, simbolo delle estati dagli anni '50 e '60, riportata in vita dall'associazione Rimini Sparita. Giunta al suo decimo anniversario dal ritorno nel 2016, l'iconica installazione nasce per regalare a tutti uno degli scatti estivi più cercati: seduti in altalena con i piedi che sfiorano l'acqua, magari con il sole che tramonta sul mare.
La T-Shirt "Romagna Mia", che sul retro reca la celebre strofa “Senza di te non si può star” è il must have estivo per portare sempre con sé la canzone più celebre del “Padre” del Liscio, Secondo Casadei. In cotone 100% è il gadget perfetto da infilare in valigia come ricordo autentico del ballo Liscio, candidato a Patrimonio Immateriale UNESCO e da sempre colonna sonora della Romagna e della sua gente. Realizzata da Casadei Sonora, casa editrice musicale e discografica storica della famiglia Casadei, è acquistabile online.
Tra la notte di San Lorenzo e la vigilia di Ferragosto, la costa romagnola accende le sue serate con uno degli appuntamenti più amati e tipici della stagione: lo spettacolo dei fuochi pirotecnici sul mare. Un rito collettivo che unisce fascino, romanticismo e divertimento, trasformando l'intero litorale in un grande palcoscenico a cielo aperto. Giovedì 13 agosto ai Bagni 138-140 di Miramare di Rimini spettacolo di fuochi d'artificio in riva
al mare per accompagnare le ultime serate del picco delle Perseidi. Venerdì 14 agosto, dopo il concerto degli Eiffel 65 in piazzale Roma a Riccione, la festa continua con i fuochi d'artificio, per celebrare la vigilia di Ferragosto con gli occhi rivolti al cielo. Anche a Misano il 14 agosto non mancherà il tradizionale appuntamento pirotecnico lungo la spiaggia centrale e Parco Mare Nord, visibile da tutto l’arenile. A Cattolica per Ferragosto tanti turisti e residenti si daranno appuntamento al molo con gli occhi al cielo alle 22:30, sulla spiaggia antistante Piazzale Primo Maggio. Sul Porto Canale di Bellaria, la sera del 14 agosto, tutti con il naso all'insù per il tradizionale spettacolo dei fuochi d'artificio che illuminerà la vigilia di Ferragosto. Tra la notte di San Lorenzo e quella di Ferragosto anche i cieli dei Lidi Ravennati si illuminano di giochi e colori con suggestivi spettacoli pirotecnici. Martedì 11 alle 23 sarà la volta dei Bagni Boca Barranca e Mercurio / Bagno Battigia 42 e Bagno Graziella 44 (Marina Romea), mentre venerdì 14 alle 23:30 lo spettacolo sarà sulla spiaggia libera / Bagno Tiziano di Punta Marina Terme. A Ferragosto alle 23.45, “I Fuochi del Candiano”, fuochi d’artificio sul mare al molo guardiano nord, zona faro. Infine, grande spettacolo dei fuochi d’artificio di Ferragosto sul mare a Lido delle Nazioni, sui Lidi ferraresi (ore 23:30).