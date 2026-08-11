Vacanze in Romagna, i 10 “must” dell’estate 2026

Tra la notte di San Lorenzo e la vigilia di Ferragosto, la costa romagnola accende le sue serate con uno degli appuntamenti più amati e tipici della stagione: lo spettacolo dei fuochi pirotecnici sul mare. Un rito collettivo che unisce fascino, romanticismo e divertimento, trasformando l'intero litorale in un grande palcoscenico a cielo aperto. Giovedì 13 agosto ai Bagni 138-140 di Miramare di Rimini spettacolo di fuochi d'artificio in riva

al mare per accompagnare le ultime serate del picco delle Perseidi. Venerdì 14 agosto, dopo il concerto degli Eiffel 65 in piazzale Roma a Riccione, la festa continua con i fuochi d'artificio, per celebrare la vigilia di Ferragosto con gli occhi rivolti al cielo. Anche a Misano il 14 agosto non mancherà il tradizionale appuntamento pirotecnico lungo la spiaggia centrale e Parco Mare Nord, visibile da tutto l’arenile. A Cattolica per Ferragosto tanti turisti e residenti si daranno appuntamento al molo con gli occhi al cielo alle 22:30, sulla spiaggia antistante Piazzale Primo Maggio. Sul Porto Canale di Bellaria, la sera del 14 agosto, tutti con il naso all'insù per il tradizionale spettacolo dei fuochi d'artificio che illuminerà la vigilia di Ferragosto. Tra la notte di San Lorenzo e quella di Ferragosto anche i cieli dei Lidi Ravennati si illuminano di giochi e colori con suggestivi spettacoli pirotecnici. Martedì 11 alle 23 sarà la volta dei Bagni Boca Barranca e Mercurio / Bagno Battigia 42 e Bagno Graziella 44 (Marina Romea), mentre venerdì 14 alle 23:30 lo spettacolo sarà sulla spiaggia libera / Bagno Tiziano di Punta Marina Terme. A Ferragosto alle 23.45, “I Fuochi del Candiano”, fuochi d’artificio sul mare al molo guardiano nord, zona faro. Infine, grande spettacolo dei fuochi d’artificio di Ferragosto sul mare a Lido delle Nazioni, sui Lidi ferraresi (ore 23:30).