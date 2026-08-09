Mangia e beve nei bar senza pagare il conto: denunciata una donna

La sua abitudine si è interrotta quando la titolare di un bar in via Annibale Calini, nel centro di Brescia, ha chiesto l'intervento della Polizia dopo aver notato che la cliente, terminata la consumazione, non aveva intenzione di saldare il conto. La 57enne ha iniziato a contestare il servizio e la qualità di quanto consumato, rifiutandosi di pagare. Il personale del bar l'ha fermata prima che la donna lasciasse il locale. Quando gli agenti sono arrivati al locale, la 57enne stava ancora discutendo con la responsabile del bar. La donna è stata accompagnata in Questura per l'identificazione e gli accertamenti sulla sua posizione. Su di lei pende l'accusa di insolvenza fraudolenta aggravata e continuata. Il questore di Brescia, Paolo Sartori ha inoltre disposto nei suoi confronti un foglio di via obbligatorio: per i prossimi quattro anni la donna non potrà tornare nel territorio del Comune di Brescia.