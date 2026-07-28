Firenze, incendio in una ditta di pellami: colonna di fumo visibile a chilometri di distanza

Un grosso incendio si è sviluppato intorno alle 8 di mattina di martedì 28 luglio in un edificio industriale per la produzione di pellami alla periferia di Firenze, nella zona dell'Osmannoro, al confine con il Comune di Sesto Fiorentino. Una densa colonna di fumo si è alzata ed è attualmente visibile a chilometri di distanza. Il rogo sta interessando il secondo piano dell'edificio e starebbero bruciando dei pellami.