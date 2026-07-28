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nella zona dell'Osmannoro

Firenze, incendio in una ditta di pellami: colonna di fumo visibile a chilometri di distanza

Il rogo sta interessando il secondo piano dell'edificio. Sul posto presenti i vigili del fuoco e la polizia locale

28 Lug 2026 - 10:43
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Un grosso incendio si è sviluppato intorno alle 8 di mattina di martedì 28 luglio in un edificio industriale per la produzione di pellami alla periferia di Firenze, nella zona dell'Osmannoro, al confine con il Comune di Sesto Fiorentino. Una densa colonna di fumo si è alzata ed è attualmente visibile a chilometri di distanza. Il rogo sta interessando il secondo piano dell'edificio e starebbero bruciando dei pellami.

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Al lavoro i vigili del fuoco

 Sul posto stanno operando tre squadre dei vigili del fuoco con tre autobotti, un carro aria, un'autoscala. Presente anche la polizia locale per la gestione della viabilità. Richiesto l'intervento preventivo di un equipaggio sanitario e dell'Arpat.

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