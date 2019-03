Fiamme nel Torinese, la foto-simbolo dei volontari stremati emoziona il web

Il caposquadra e il suo vice sdraiati in un prato, stremati, con le divise sporche e segnate da quell'incendio contro cui hanno lottato per ore. E' la foto-simbolo scattata a Givoletto durante le operazioni di spegnimento delle fiamme che hanno colpito il Torinese in settimana. Il rogo, partito da una zona boschiva di Val della Torre, alimentato dal forte vento, aveva raggiunto Givoletto e La Cassa. I due, volontari della squadra Antincendi boschivi del paese, sono diventati il simbolo della lotta durata giorni contro quello che secondo gli investigatori sarebbe un incendio doloso.